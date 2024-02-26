Зеленский сообщил, о чем говорили во время специального саммита в Париже по Украине (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в специальном саммите в Париже вместе с лидерами европейских государств, организованным главой Франции Макроном. В ходе мероприятия обсуждали пути дальнейшей поддержки Украины.

Об этом Зеленский сообщил во время вечернего обращения 26 февраля.

"Сегодня принял участие в работе специального саммита в Париже – саммита лидеров, который собрал господин Президент Франции. Главная тематика – все, что усиливает нас в Европе, нашу устойчивость, способности: конечно, наши арсеналы, наша способность производить оружие, снабжение оружием для Украины и непрерывность поддержки", – рассказал президент.

Он добавил, что каждая из российских потерь и каждый из российских проигрышей приучает и Россию, и любому другому противнику Европы и вообще свободному миру – приучает, что агрессия результатов не дает и не может дать.

"Сотрудничество и решительность – это два ответа, которые следует всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира", – заявил он во время обращения в конце 733-го дня войны.

Напомним, ТСН.ua уже сообщал о встрече в Париже, которую организовал президент Франции Эммануэль Макрон с лидерами государств Европы. Она была посвящена поддержке Украины Европой на фоне полномасштабной российской войны. Глава Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что обсуждал с Макроном усиление Украины и срочные шаги партнеров.

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