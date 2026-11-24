Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина ожидает обширный пакет ракет AIM для защиты неба от российских атак. В то же время, передача почти 50 ракет для систем ПВО Patriot сейчас зависит от окончательного решения США.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения со СМИ.

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Президент поблагодарил партнеров за уже подписанный серьезный пакет ракет AIM в рамках программы PURL. По словам Зеленского, эти боеприпасы необходимы для истребителей F-16 и систем ПВО NASAMS, помогающих сбивать вражеские дроны и ракеты во время массированных атак.

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Глава государства добавил, что Украина рассчитывает получить это вооружение. В то же время вопрос о противобаллистических ракетах для систем Patriot еще не закрыт. По словам президента, у США есть договор на 48 ракет, однако документ пока не подписал министр обороны США Пит Хегсет.

«К сожалению, Хегсет пока это не подписал, поэтому это зависит исключительно от него. Мы рассчитываем на эти ракеты. Ну а если там хотят 60 передать — мы только за», — заявил Зеленский.

Напомним, украинская разведка узнала, что Россия готовит новые удары. Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги, а международных партнеров. усилить противоракетную оборону Украины

К слову, Россия значительно увеличила производство баллистических ракет — теперь одну производят примерно каждые пять часов. При этом Москва пытается еще больше ускорить выпуск оружия, бьющего по украинским городам и энергетике.

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