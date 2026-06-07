Зеленский сообщил о двух версиях открытого письма к Путину и раскрыл, каким был первый

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что было две версии открытого письма главе РФ Владимиру Путину. И первый вариант был более жестким.

Об этом Зеленский сказал в интервью Sky News.

Во время разговора журналистка спросила Зеленского, была ли первая версия письма грубой.

Реклама

«Вы не читали первую версию», — ответил президент с улыбкой.

На уточнение, хочет ли он поделиться содержанием первого варианта, Зеленский сказал: Нет, нет. Но он почти сразу отверг письмо».

Президент объяснил, что сделал обращение открытым, поскольку не был уверен, прочитает ли Путин вообще его.

«Я прислал письмо открыто, потому что не знаю, прочтет ли он его или нет. Открытое письмо означает, что оно должно ответить нам», — отметил Зеленский.

Реклама

Россия изолировала свое общество от правды о войне

По словам президента, важно было донести правду и российскому обществу.

«Их общество живет в каком-то фантастическом мире: что они якобы не нападали, что это не агрессивная война, что они защищают каких-нибудь русскоязычных людей. Это несерьезно», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия фактически изолировала своих граждан от альтернативной информации.

«Они заблокировали Интернет и сделали многое разного. У нас не так много возможностей передавать сигналы этой стране — стране-агрессору», — заявил президент.

Реклама

Зеленский подчеркнул, что именно Россия начала войну против Украины и должна ее прекратить.

«Они принесли эту великую войну в нашу страну. Они должны остановиться», — подчеркнул он.

Внимание международного сообщества к войне в Украине

Президент также пояснил, что открытое письмо было попыткой привлечь внимание международного сообщества к войне в Украине, несмотря на другие глобальные кризисы.

«Для меня было очень важно, чтобы американцы не забыли о нас. Я понимаю все вызовы на Ближнем Востоке, но это самая большая война за последние 80 лет в Европе», — сказал Зеленский.

Реклама

По его словам, все войны нужно останавливать как можно скорее.

«Мы не можем расставлять приоритеты между войнами. Если мы говорим о войнах, их нужно завершать максимально быстро», — добавил президент.

Письмо Путину — что известно

Напомним, президент Владимир Зеленский написал открытое письмо Путину и предложил встречу, чтобы закончить войну. Предложение Путин отверг. А вот письмо прочитало дважды — сказал сам диктатор на экономическом форуме в Петербурге.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог просто передать письмо Путину, а не сообщать об этом публично.

Реклама

Между тем война входит в новую фазу после ударов по НПЗ. Украинские дальнобойные удары все сильнее отражаются на ключевых элементах российской военной машины — нефтяной инфраструктуре, теневом флоте и логистике.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " КРЫМ В Ловушки!!! ЭТО ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЛОКДАУН / ТСН.Неделя 07.06.26 "

Новости партнеров