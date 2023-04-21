Зеленский сообщил о подготовке новых бригад для фронта и ожиданиях от "Рамштайна"

Во время заседания Ставки была предметно рассмотрена ракетная программа и вопросы боеприпасов.

В пятницу, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, пообщался с президентом Европейского банка реконструкции и развития и ожидает доклад министра обороны по результатам "Рамштайна".

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении.

Как сообщил украинский президент, во время заседания Ставки докладывали генералы Сырский, Тарнавский, Главком, руководитель ГУР и представители правительства.

“Постоянно и очень внимательно анализируем ход боевых действий, самые горячие и все потенциально опасные направления... Активно готовим и новые бригады и подразделения, которые покажут себя на фронте. Вопросы их обеспечения, тренировки, интеграции в общий План обороны – каждый раз на заседаниях Ставки добавляем важные детали”, — проинформировал Зеленский.

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Кроме того, на Ставке были предметно рассмотрены ракетная программа и вопросы боеприпасов.

Украинский лидер подчеркнул, что в течение этого дня максимальное внимание приковано к коммуникации в формате "Рамштайн".

“Я благодарю тех партнеров, чья решимость полностью соответствует реальной ситуации и потребностям на поле боя. Ожидаю доклад министра обороны по результатам "Рамштайна", — сообщил он.

Также Владимир Зеленский проинформировал о своем разговоре с президентом Европейского банка реконструкции и развития, которая была с визитом в Киеве.

“Ключевое – это реальное экономическое взаимодействие ЕБРР с Украиной, вовлеченность банка в восстановление и развитие нашей страны. Каждая инвестиция сейчас, каждое сохраненное или созданное рабочее место в Украине, каждый реализуемый экономический проект – это тоже защита. А когда речь идет о защите, критически важна скорость”, — отметил украинский лидер.

Во время этого разговора президент Зеленский обратил внимание ЕБРР, в частности, на срочные нужды в восстановлении, на жилищное строительство, на инвестиционные возможности в Украине.

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Также глава государства сообщил о специальном совещании по международным мероприятиям, которые должны состояться в ближайшие недели и месяцы.

“Мы подробно прорабатываем содержание каждого мероприятия. У Украины и наших воинов нет времени на формальную политику и какие-либо непрактичные вещи. Каждое мероприятие, каждые переговоры и встречи должны оказать конкретную помощь обороне, должны усиливать наших воинов и защиту наших ценностей. Оружие и снаряды для наших воинов, устойчивость нашей экономики, реальная подготовленность к любым сценариям – все это абсолютно предметно. Так было и так будет”, – заверил украинский лидер.

В конце речи Зеленский поблагодарил украинских воинов на фронте, отметив смелые действия в Бахмуте 5-й отдельной штурмовой бригады За устойчивость и надежное удержание позиций на Лиманском направлении 66-й отдельной механизированной бригаде и за точность 96-й Киевской зенитной ракетной бригаде.

"Благодарю всех, кто сейчас на позициях, в окопах, на боевых задачах, на боевом дежурстве!" — сказал президент.

Обращение Зеленского за 21 апреля: главные новости от президента

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

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