Новые контракты для военных ВСУ: Зеленский сообщил о подготовке

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку новых форматов контрактов для военнослужащих.

Об этом он заявил на брифинге 3 ноября.

По словам главы государства, Министерство обороны работает над введением контрактов на один, два, три и пять лет службы. Больше деталей об условиях подписания должны быть обнародованы впоследствии.

Реклама

Зеленский также отметил, что правительство получило «положительные сигналы по повышению зарплат для военнослужащих».

На вопрос журналистов, будет ли это повышение тех, кто уже служит, президент объяснил, что речь идет о мотивационных мерах по сохранению личного состава в армии после возможного перемирия или завершения войны.

Напомним, также украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, подводя итоги заседания Ставки, рассказал о ситуации на ключевых направлениях. Покровское направление стало самой горячей точкой фронта.

Ранее речь шла о том, что битва за Покровск набирает обороты. В ISW сообщили, как изменилась ситуация.