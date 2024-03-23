Зеленский сообщил о последствиях массированного ракетного удара: где ситуация самая сложная

Специалисты в дальнейшем работают над ликвидацией "прилетов" в разных областях.

В регионах Украины уже более суток ликвидируют последствия массированного ракетного удара и атаки беспилотников на объекты энергетики. Многим населенным пунктам удалось вернуть электроэнергию. Впрочем, работы продолжаются до сих пор.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, самая сложная ситуация остается в Харькове. Энергетики по-прежнему работают над подключениями бытовых потребителей. Кроме того, специалистам удалось зажить практически всю Днепровскую область кроме части потребителей в Никополе. все, чтобы и там дать электричество.

"Сумщина, Полтавщина, Одесчина, Виннитчина, Франковщина, Хмельниччина, Николаев и Запорожье – фактически повсюду восстановлена техническая возможность подачи электричества. В части общин действуют аварийные графики отключений", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства заметил, что получил доклад военного командования. Президент заметил, что на фронте стабильно.

Как сообщалось, 22 марта армия РФ массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Основной целью неприятеля стали объекты энергоинфраструктуры. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что удар РФ минувшей ночью – самая масштабная атака на энергетику за последнее время. Произошли попадания и повреждения объектов генерации.

Кроме того, глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорит, что масштаб атак беспрецедентен. Враг использовал комбинированные средства, чтобы поразить максимальное количество объектов в Украине.

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