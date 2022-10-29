Зеленский сообщил о состоянии энергетики: где ситуация критическая, а где уже налаживается

Президент еще раз призвал сознательно относиться к потреблению электричества. Эта необходимость сохраняется.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 29 октября было существенно меньше стабилизационных и аварийных отключений электроэнергии, но такая необходимость сохраняется.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Сегодня уже существенно меньше стабилизационных и аварийных отключений – на порядок меньше. Но есть еще такая необходимость, и в отдельных городах и районах ограничения еще возможны. В частности, это Кировоградская область, некоторые другие регионы. Делаем все, чтобы отключения электричества стали максимально предсказуемыми и чтобы люди могли планировать свой день", – рассказал Зеленский.

Он отдельно поблагодарил тех, кто работал и работает, чтобы вернуть энергоснабжение городу Умань и Уманскому району Черкасской области. Там действительно была тяжелая ситуация после одного из российских ударов. На сегодняшний день удается вернуть техническую возможность поставки.

"Так же и в Киевской области: ситуация была критической, но сейчас исправляем", – проинформировал глава государства.

В то же время он подчеркнул, что возвращение именно технической возможности поставки еще не означает, что преодолен дефицит энергии в системе.

"Российский террор продолжается. Он очень циничен. Иногда повторные удары сознательно наносятся тогда, когда начался ремонт, когда идет восстановление. К сожалению, есть погибшие в ремонтных бригадах, в энергокомпаниях. Мои соболезнования родным", — рассказал президент.

"Поэтому, пожалуйста, – это касается всех украинцев – очень важно сознательно относиться к потреблению электричества. Эта необходимость сохраняется. Сейчас всем нам нужно внести свой вклад в поддержание стабильности всей энергосистемы", – призвал Зеленский.

Напомним, что отключения света в Украине теперь делятся на два типа: аварийные и стабилизационные. В энергетической компании YASNO объяснили, в чем разница и где смотреть графики отключений.

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