Зеленский сообщил о важной договоренности с руководителем МАГАТЭ по украинским атомным станциям

На все украинские АЭС будут направлены миссии МАГАТЭ.

В четверг, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси достиг важной договоренности.

Об этом он сообщил во время своих традиционных вечерних звеньев.

"Есть важная договоренность – она уже выполняется: на наши атомные станции будут направлены миссии МАГАТЭ. На все. И это существенно придаст безопасности нашей атомной генерации", — подчеркнул украинский лидер.

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Также, по словам президента, отдельно была обсуждена ситуация вокруг Запорожской АЭС.

По словам Зеленского, речь шла о мерах, которые могут "вернуть всему человечеству радиационную безопасность, нарушенную Россией".

Напомним, накануне гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что в среду, 18 января, на Чернобыльскую АЭС прибыла постоянная миссия организации.

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