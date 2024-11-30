Зеленский сообщил о важной военной помощи США на $725 миллионов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке США предоставить Украине большой пакет военной помощи на сумму 725 миллионов долларов.

Об этом он сказал во время традиционного вечернего обращения в субботу, 30 ноября.

"Соединенные Штаты готовят важный сильный военный пакет 725 миллионов долларов. Это значительно поддержит наших ребят на фронте", — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент также отметил, что на этой неделе поступила новая партия военной помощи от Литвы – оружие, боеприпасы, запчасти к бронетехнике. Кроме того, Нидерланды передали пусковые установки для ЗРК Patriot.

"Есть также готовность "нордиков" [т.е. стран Северной Европы] и государств Балтии увеличивать инвестиции в нашу оборонку, в частности в производство наших отечественных дронов", — отметил Зеленский.

Украинский президент также сообщил о решении Норвегии о финансовой поддержке Украины в следующем году в размере более 3 млрд.

“Есть решение Люксембурга о средствах на закупку оружия для наших Сил обороны Украины. Ценим и решение Британии по поводу санкций против российского теневого танкерного флота. Это то, что сохраняет верный курс всего мира на справедливость. Для того, чтобы Россия чувствовала свою ответственность за эту войну, за ее последствия и чтобы Россия была принуждена к миру. Мир способен обеспечить это”, - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что Украина получит до конца 2024 года целый ряд пакетов военной помощи от США стоимостью 500-750 млн долларов.

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