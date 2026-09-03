Зеленский сообщил о встрече с командой Трампа в Киеве: что известно

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Украина готовится к встрече в Киеве с представителями президента США Дональда Трампа. Предыдущие даты согласованы, а американская сторона также планирует встречу в Москве.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, он провел совещание с украинской командой, которое занимается переговорами с представителями американского президента.

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«Фактически 24/7 мы с ними в коммуникации и сейчас готовимся к встречам. Есть предыдущие даты. Рассчитываем увидеть представителей президента Америки здесь, в Киеве», — сказал Зеленский.

Он добавил, что украинская сторона уже получила подтверждение от американцев о предстоящих встречах в Москве и Киеве.

«Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно. Важно, чтобы Америка была и дальше активной. Готовы к встречам с ними в Украине — на уровне, содержательно», — отметил президент.

Зеленский переговорил с министром иностранных дел Индии

Отдельно президент сообщил о разговоре с представителем Индии. Министр иностранных дел страны посетил Украину.

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Зеленский подчеркнул, что такие влиятельные государства могут усилить дипломатические усилия по завершению войны.

«Позиция Индии четкая: должно быть окончание войны, а не попытка Путина сделать эту войну бесконечной», — заявил глава государства.

В ходе встречи стороны, в частности, обсудили безопасность продовольственного экспорта в Черном море, который, по словам Зеленского, страдает российской агрессией.

Президент также заявил о необходимости не ограничиваться дипломатическими заявлениями и убеждениями, а использовать экономические инструменты, которые могут влиять на Россию.

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«Нужно действовать, и не только заявлениями, и не только убеждениями, но и необходимыми экономическими инструментами, которые оказывают влияние на агрессора», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина готовит соответствующие встречи на сентябрь, чтобы добиться ощутимых экономических последствий для России.

Напомним, ранее глава МИД Украины намекнул на важный поворот в переговорах. Андрей Сибига сказал, что Украина может выйти на новый этап мирных переговоров. В ближайшее время ожидается новая динамика в переговорном процессе.

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