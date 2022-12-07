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Зеленский сообщил подробности гибели полицейских в Херсонской области

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Зеленский сообщил подробности гибели полицейских в Херсонской области

Фото: Офис президента Украины

Правоохранители погибли во время стабилизационных мер.

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил подробности и имена погибших полицейских в Херсонской области 7 декабря.

Об этом он говорил во время своей речи.

Правоохранители взорвались на каскаде российских мин.

"Херсонщина – четверо полицейских погибли во время стабилизационных мер... Российские мины", – сообщил президент.

Он назвал имена погибших полицейских.

  • Начальник полиции Черкасской области Михаил Куратченко, помогавший коллегам на юге.
  • Взрывотехник Игорь Мельник.
  • Кинолог Сергей Ненада.
  • Помощник дежурного Уманского райуправления полиции Вадим Пирожок.

Жизнь еще четырех полицейских сейчас спасают врачи.

"Силы полиции вместе со всеми силами обороны нашего государства сейчас на передовой. И вместе со всеми защищают украинцев, вместе со всеми понесут потери... Мои соболезнования", – сказал Зеленский.

Добавим, что 11 ноября ВСУ уволили оккупированную часть Херсонской области.

Напомним, в Изюмском районе Харьковской области 1 декабря двое мужчин на автомобиле наехали на мину.

В результате взрыва все погибли на месте.

Отметим, что на конец ноября в Украине потенциально опасными из-за взрывоопасных предметов было около 175 тыс. квадратных километров территорий.

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Дата публикации
Просмотры
1281
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