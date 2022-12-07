Зеленский сообщил подробности гибели полицейских в Херсонской области

Правоохранители погибли во время стабилизационных мер.
Президент Украины Владимир Зеленский предоставил подробности и имена погибших полицейских в Херсонской области 7 декабря.
Об этом он говорил во время своей речи.
Правоохранители взорвались на каскаде российских мин.
"Херсонщина – четверо полицейских погибли во время стабилизационных мер... Российские мины", – сообщил президент.
Он назвал имена погибших полицейских.
- Начальник полиции Черкасской области Михаил Куратченко, помогавший коллегам на юге.
- Взрывотехник Игорь Мельник.
- Кинолог Сергей Ненада.
- Помощник дежурного Уманского райуправления полиции Вадим Пирожок.
Жизнь еще четырех полицейских сейчас спасают врачи.
"Силы полиции вместе со всеми силами обороны нашего государства сейчас на передовой. И вместе со всеми защищают украинцев, вместе со всеми понесут потери... Мои соболезнования", – сказал Зеленский.
Добавим, что 11 ноября ВСУ уволили оккупированную часть Херсонской области.
Напомним, в Изюмском районе Харьковской области 1 декабря двое мужчин на автомобиле наехали на мину.
В результате взрыва все погибли на месте.
Отметим, что на конец ноября в Украине потенциально опасными из-за взрывоопасных предметов было около 175 тыс. квадратных километров территорий.
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