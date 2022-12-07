Зеленский сообщил подробности гибели полицейских в Херсонской области

Правоохранители погибли во время стабилизационных мер.

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил подробности и имена погибших полицейских в Херсонской области 7 декабря.

Об этом он говорил во время своей речи.

Правоохранители взорвались на каскаде российских мин.

"Херсонщина – четверо полицейских погибли во время стабилизационных мер... Российские мины", – сообщил президент.

Он назвал имена погибших полицейских.

Начальник полиции Черкасской области Михаил Куратченко, помогавший коллегам на юге.

Взрывотехник Игорь Мельник.

Кинолог Сергей Ненада.

Помощник дежурного Уманского райуправления полиции Вадим Пирожок.

Жизнь еще четырех полицейских сейчас спасают врачи.

"Силы полиции вместе со всеми силами обороны нашего государства сейчас на передовой. И вместе со всеми защищают украинцев, вместе со всеми понесут потери... Мои соболезнования", – сказал Зеленский.

Добавим, что 11 ноября ВСУ уволили оккупированную часть Херсонской области.

Напомним, в Изюмском районе Харьковской области 1 декабря двое мужчин на автомобиле наехали на мину.

В результате взрыва все погибли на месте.

Отметим, что на конец ноября в Украине потенциально опасными из-за взрывоопасных предметов было около 175 тыс. квадратных километров территорий.

Читайте также: