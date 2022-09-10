Зеленский сообщил, при каком условии Польша получит дополнительное электричество из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким провел, как и обещал, совещание по энергетическому сотрудничеству с соседней страной.

Об этом президент Зеленский сообщил во время вечернего обращения в субботу, 10 сентября.

По словам главы государства, для "поддержки наших польских братьев в течение этой осени и зимы", он поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой АЭС в польский город Жешув.

Он напомнил, что этот город еще весной этого года получил звание Города-спасителя за чрезвычайно весомую помощь Украине.

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“Должны завершить до 8 декабря эту реконструкцию и обеспечить Польшу необходимым объемом электричества. Конечно, это все возможно при сохранении нормального контроля Украины над Запорожской атомной станцией. Работаем ради необходимых международных решений для этого”, – отметил президент.

Кроме того, Зеленский поручил Кабмину проработать возможность срочных поставок Польше 100 тысяч тонн энергетического угля.

"Мы имеем в настоящее время достаточные объемы для себя и можем помочь нашим братьям подготовиться к этой зиме", — подчеркнул он.

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