Зеленский сообщил, сколько оккупированных территорий удалось вернуть Украине

Украина не признает оккупацию своих земель.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022-го ВСУ удалось вернуть назад 50% территории, удерживаемой путинскими войсками.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

Президент отметил, что Украина стремится добиться справедливого завершения этой войны.

"Мы не боимся. Россия не так сильна, но мы не хотим терять больше наших жизней, мужчин и женщин", — высказался украинский лидер.

Впрочем, по словам президента, "фюрер" Путин не хочет прекращать войну. В свою очередь, Киев не признает оккупацию своих земель.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сделал заявление об отказе от территорий в обмен на мир. Глава государства подчеркнул, что для Украины оккупированные территории будут всегда оставаться украинскими.

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