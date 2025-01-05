Зеленский сообщил, сколько ракет, дронов и КАБов Россия выпустила по Украине за неделю

В течение этой ночи Украину атаковали 103 "Шахеда", в составе которых было использовано 8755 компонентов иностранного производства.

Всего в течение этой недели Россия применила более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и почти 50 ракет разных типов, это более 50 000 подсанкционных компонентов со всего мира. поддержки наших воинов. Это именно тот приоритет, который поможет и в обороне наших городов и сел, и в защите позиций на фронте

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Санкционное давление на пути поставки зарубежных компонентов — недостаточное. Россия продолжает получать нужные ей компоненты и средства производства почти со всего мира и использовать их в оружии, которым терроризирует Украину. Мы и дальше усиливать сотрудничество со всеми партнерами по санкциям, ПВО, дальнобойному оружию и поддержки наших воинов – именно тот приоритет, который поможет и в обороне наших городов и сел, и в защите позиций на фронте. Я благодарен каждому партнеру, который нам с этим помогает", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, в течение двух дней в боях на Курщине Россия потеряла в батальон пехоты северокорейских солдат и российских десантников.

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