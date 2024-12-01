Так, в течение ночи 1 декабря сбито более 30 ударных беспилотников. Всего за неделю РФ применила против нас более 500 управляемых авиационных бомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет разных типов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сообщил, сколько ракет и дронов Россия выпустила по Украине за неделю

Как отметил главнокомандующий, в эту ночь и на этой неделе наши силы ПВО, мобильные огневые группы, все подразделения защиты неба работали для защиты украинцев от российского воздушного террора. В течение ночи сбито более 30 ударных беспилотников. Всего за неделю Россия применила против нас более 500 управляемых авиационных бомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет разных типов.

"Ни одна страна мира не сталкивалась с подобными атаками ежедневно в течение такого долгого времени. Наше государство устояло, наши Вооруженные Силы продолжают сражаться с агрессором, наши люди работают ради сильной Украины, а наши партнеры нас поддерживают. И мы вместе являемся силой, которая заставит Россию к справедливому миру и восстановлению мира и безопасности в Европе", — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто это понимает и поддерживает нас.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке США предоставить Украине крупный пакет военной помощи на сумму 725 миллионов долларов. Она поддержит украинских бойцов на фронте.

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