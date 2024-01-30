Зеленский сообщил, сколько ракет и дронов запустила РФ по Украине с начала 2024-го

С начала года этого года агрессорка Россия атаковала Украину разными воздушными целями: россияне выпустили более 330 ракет и около 600 беспилотников. Именно поэтому контроль над украинским небом чрезвычайно важен.

Об этом написал президент Владимир Зеленский в соцсети Х.

"С начала года Россия запустила более 330 ракет разных типов и около 600 боевых беспилотников по украинским городам. Чтобы противостоять такому террористическому давлению, нужен достаточно мощный воздушный щит. И именно такой воздушный щит мы строим вместе с нашими партнерами", — говорится в его сообщении. .

Глава государства отмечает, что необходимо обеспечить контроль Украины над небом. Ведь это еще и очень важно для обеспечения безопасности на земле. По словам Зеленского, противовоздушная оборона и радиоэлектронная борьба являются главными приоритетами.

"Российский террор должен быть повержен – это достижимо", — заявляет украинский лидер.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о важности F-16 для Украины. Украинские Силы обороны усилятся уже после получения первых современных истребителей. Впрочем, для превосходства в небе нужно будет и дальше наращивать боевую авиационную мощь. Важно иметь комплекс средств.

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