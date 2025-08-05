Зеленский сообщил, сколько собрано денег на закупку американского оружия

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

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Более миллиарда долларов предоставили европейские партнеры Украины, члены НАТО, на закупку американского оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об этом в беседе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 5 августа.

«За два дня уже более миллиарда долларов от наших европейских партнеров, членов НАТО, на закупку американского оружия. Это свидетельство того, что NSATU работает, а решение Гаагского саммита НАТО реализуется. Поблагодарил Марка за это», — сообщил Зеленский.

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Марк Рютте также рассказал о работе с другими странами, готовыми присоединиться к этой инициативе.

«Обсудили также дипломатическую работу с партнерами по увеличению сотрудничества и поддержки Украины. Есть хорошие предложения. Будем реализовывать», — добавил президент.

Ранее уже говорилось, что три страны, а именно Швеция, Норвегия и Дания, внесут в возглавляемый НАТО проект около 500 млн долларов. Эти средства будут направлены на поставки американского оружия, в частности ракет Patriot, чтобы Украина могла продолжать защищаться от России.

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