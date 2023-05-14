Зеленский сообщил, следует ли ожидать парламентские выборы в Украине осенью 2023

Это запрещено конституцией во время военного положения.

Парламентских выборов осенью 2023 года в Украине не будет — это запрещено конституцией во время военного положения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если военного положения не будет, то будет. Ну, в законе написано, что по конституции Украины после окончания военного положения, я думаю, через 90 дней проводятся выборы", — заявил президент Зеленский.

Напомним, парламентские выборы в Украине 2023 — это очередные выборы народных депутатов Верховной Рады, которые должны были состояться 29 октября 2023 года.

Тем временем в Турции выбирают нового президента. Рассказываем, кто может победить Эрдогана и как это повлияет на Украину.

А 2 апреля прошли парламентские выборы в Финляндии. Победила партия "Национальная коалиция", получившая 20,8% голосов.

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