Зеленский сообщил, где в Украине – самая сложная ситуация со светом и что делают для восстановления

Восстановление сетей и технических возможностей снабжения, разминирование линий электропередачи, ремонты – все продолжается круглосуточно.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинским энергетикам удалось облегчить ситуацию в регионах. Однако наиболее стабилизационные отключения света затронули Виннитчины, Сумщины, Полтавщины, Хмельнитчины, Франковщины, Киевщины и столицы.

Об этом говорилось в обращении президента 20 ноября.

"Делаем все возможное и невозможное, чтобы вернуть нормальность жизни Одессе, Харькову и всем нашим городам и общинам", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил всех энергетиков, работников коммунальных служб, областных администраций – всех, "кто работает ради украинцев".

Напомним, энергетики Украины работают над тем, чтобы отключение света составляло всего по несколько часов утром и несколько часов вечером.

Сообщалось, что зимой в Украине могут отключать электроэнергию на 10-12 часов в случае, если РФ будет наносить ракетные удары во время сильных морозов.

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