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Зеленский создал новые военные администрации в Запорожской области

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Зеленский создал новые военные администрации в Запорожской области

Фото: УНИАН

Администрации образованы в четырех районах области.

Президент Украины Владимир Зеленский образовал в Запорожской области 19 новых военных администраций.

Об этом говорится в его указе №197, опубликованном на сайте Офиса президента.

Своим указом глава государства образовал:

Васильевский район:

  • Благовещенскую сельскую военную администрацию;
  • Днепрорудненскую городскую военную администрацию;
  • Энергодарскую городскую военную администрацию;
  • Каменско-Днепровскую городскую военную администрацию Васильевского;
  • Малобелозерскую сельскую военную администрацию;
  • Степногорскую поселковую военную администрацию;

Пологовский район:

  • Каменскую поселковую военную администрацию;
  • Камыш-Зорянскую поселковую военную администрацию;
  • Воскресенская сельская военная администрация;
  • Молочанскую городскую военную администрацию;
  • Ореховскую городскую военную администрацию;
  • Преображенскую сельскую военную администрацию;
  • Розовскую поселковую военную администрацию;
  • Смирновскую сельскую военную администрацию;

Мелитопольский район:

  • Новобогдановскую сельскую военную администрацию;
  • Плодородненскую сельскую военную администрацию;

Бердянский район:

  • Осипенковскую сельскую военную администрацию;
  • Софиевскую сельскую военную администрацию;
  • Черниговскую поселковую военную администрацию.

Зеленский поручил Генштабу ВСУ и Запорожской ОВА принять меры по созданию военных администраций.

К слову, большинство населенных пунктов Запорожской области, где образовали администрации, находятся под российской оккупацией.

Напомним, 24 марта в Луганской области указом главы государства были образованы Горную, Попаснянскую и Северодонецкую городские военные администрации.

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Дата публикации
Просмотры
167
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