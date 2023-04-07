Зеленский создал новые военные администрации в Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский образовал в Запорожской области 19 новых военных администраций.

Об этом говорится в его указе №197, опубликованном на сайте Офиса президента.

Своим указом глава государства образовал:

Васильевский район:

Благовещенскую сельскую военную администрацию;

Днепрорудненскую городскую военную администрацию;

Энергодарскую городскую военную администрацию;

Каменско-Днепровскую городскую военную администрацию Васильевского;

Малобелозерскую сельскую военную администрацию;

Степногорскую поселковую военную администрацию;

Пологовский район:

Каменскую поселковую военную администрацию;

Камыш-Зорянскую поселковую военную администрацию;

Воскресенская сельская военная администрация;

Молочанскую городскую военную администрацию;

Ореховскую городскую военную администрацию;

Преображенскую сельскую военную администрацию;

Розовскую поселковую военную администрацию;

Смирновскую сельскую военную администрацию;

Мелитопольский район:

Новобогдановскую сельскую военную администрацию;

Плодородненскую сельскую военную администрацию;

Бердянский район:

Осипенковскую сельскую военную администрацию;

Софиевскую сельскую военную администрацию;

Черниговскую поселковую военную администрацию.

Зеленский поручил Генштабу ВСУ и Запорожской ОВА принять меры по созданию военных администраций.

К слову, большинство населенных пунктов Запорожской области, где образовали администрации, находятся под российской оккупацией.

Напомним, 24 марта в Луганской области указом главы государства были образованы Горную, Попаснянскую и Северодонецкую городские военные администрации.

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