Зеленский создал новые военные администрации в Запорожской области

Администрации образованы в четырех районах области.
Президент Украины Владимир Зеленский образовал в Запорожской области 19 новых военных администраций.
Об этом говорится в его указе №197, опубликованном на сайте Офиса президента.
Своим указом глава государства образовал:
Васильевский район:
- Благовещенскую сельскую военную администрацию;
- Днепрорудненскую городскую военную администрацию;
- Энергодарскую городскую военную администрацию;
- Каменско-Днепровскую городскую военную администрацию Васильевского;
- Малобелозерскую сельскую военную администрацию;
- Степногорскую поселковую военную администрацию;
Пологовский район:
- Каменскую поселковую военную администрацию;
- Камыш-Зорянскую поселковую военную администрацию;
- Воскресенская сельская военная администрация;
- Молочанскую городскую военную администрацию;
- Ореховскую городскую военную администрацию;
- Преображенскую сельскую военную администрацию;
- Розовскую поселковую военную администрацию;
- Смирновскую сельскую военную администрацию;
Мелитопольский район:
- Новобогдановскую сельскую военную администрацию;
- Плодородненскую сельскую военную администрацию;
Бердянский район:
- Осипенковскую сельскую военную администрацию;
- Софиевскую сельскую военную администрацию;
- Черниговскую поселковую военную администрацию.
Зеленский поручил Генштабу ВСУ и Запорожской ОВА принять меры по созданию военных администраций.
К слову, большинство населенных пунктов Запорожской области, где образовали администрации, находятся под российской оккупацией.
Напомним, 24 марта в Луганской области указом главы государства были образованы Горную, Попаснянскую и Северодонецкую городские военные администрации.
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