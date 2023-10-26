Зеленский созвал военный кабинет в спецформате на "откровенный разговор": что обсудили

На военном кабинете присутствовали все командующие, руководители СБУ, Минобороны и разведки.
Президент Владимир Зеленский в четверг 26 октября провел заседание военного кабинета в спецформате.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Президент заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Рустема Умерова и командующих с фронта:
- Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский,
- командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский,
- начальник штаба — заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ Андрей Гнатов,
- командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" Эдуард Москалев,
- первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками и командир 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады Юрий Содоль.
"Очное присутствие всех командующих на местах: Сырский, Тарновский, Гнатов, Москалев, Содоль. Их подробные доклады относительно своих направлений, оборонительных и наступательных действий, специальных задач. Откровенный разговор на важнейшие темы", — отметил глава государства.
В ходе заседания был обсужден план дальнейших действий, поставки от партнеров и наращивание возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса.
"Согласовали позиции. Двигаемся дальше", – подытожил Зеленский.
Напомним, в утренней сводке Генштаба ВСУ за 26 октября сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений.
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