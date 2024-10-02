Зеленский сравнил российские удары на границах НАТО с ситуацией на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что партнеры Украины из стран НАТО во время террористических российских воздушных ударов должны взаимодействовать так, как они делают это на Ближнем Востоке, помогая Израилю сбивать иранские ракеты.

Об этом он говорил в своем традиционном вечернем обращении в среду, 2 октября.

Украинский президент напомнил, что минувшей ночью российская армия нанесла очередной удар по Украине "Шахедами".

“В частности, есть попадания в Одесской области, в Измаильском районе, совсем недалеко от границы Румынии. "Шахеды" ударили по обычной гражданской инфраструктуре — паромному терминалу, по грузовикам, по составу с зерном. Именно то, что российские террористы всегда воспринимают как мишень – продовольственная безопасность региона и мира”, — подчеркнул он.

В этом контексте Зеленский заметил, что Украина давно говорит всем соседям и основным партнерам о необходимости взаимодействовать.

“Надо вместе сбивать “Шахеды”, сбивать ракеты, особенно в районах, которые рядом с государствами НАТО. Это вполне возможно. Каждый раз на Ближнем Востоке во время преступных иранских ударов мы видим, как международная коалиция действует вместе", – отметил он.

При этом украинский лидер поблагодарил те страны, которые помогают Украине усиливать противовоздушную оборону.

"Я особенно благодарю Румынию за "Петриот". И мы можем достичь еще большей эффективности – мы можем вообще положить конец российскому террору, сбивая "Шахеды", сбивая ракеты во взаимодействии", — подытожил он.

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Напомним, в ночь на 2 октября во время атаки беспилотников "Шахедов" по Украине соседняя Румыния объявляла воздушную тревогу и поднимала истребители.

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