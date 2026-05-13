Зеленский срочно предупредил украинцев о массированной атаке РФ: в небе сотня дронов

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о новых волнах российских атак 13 мая после масштабного ночного обстрела железнодорожной, жилой, энергетической и портовой инфраструктуры. Сейчас в небе над Украиной — более сотни вражеских дронов.

Об этом глава государства написал в Сети.

Новая атака РФ по Украине

«Сейчас в нашем небе более сотни российских дронов, и в течение дня могут быть еще волны дроновых атак«, — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, Россия продолжает наносить удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины, в частности целенаправленно атакует железную дорогу и мирные объекты в городах.

«К сожалению, после этих ударов есть раненые и погибшие люди, мои соболезнования всем родным и близким», — отметил глава государства.

Последствия предыдущих ударов по Украине

Зеленский проинформировал, что за прошедшие сутки под вражескими ударами оказались 14 областей Украины. В ночь на 13 мая российские войска атаковали жилую и железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине и Харьковщине, портовые объекты в Одесской области и энергетическую инфраструктуру на Полтавщине.

Украинские силы обороны продолжают противодействовать атакам — только за эту ночь удалось сбить или подавить 111 дронов.

Президент подчеркнул важность международной поддержки Украины и необходимости постоянно привлекать внимание мира к российской агрессии.

«Каждый раз, когда тематика войны исчезает из топов новостей, это поощряет Россию быть еще более жестокой. Важно, чтобы наши дипломаты максимально быстро реализовывали договоренности, которых мы достигаем на уровне лидеров. Украине ежедневно нужна способность защиты, и только общей сильной активностью можно это обеспечить», — резюмировал глава государства.

Напомним, ранее стало известно, что утром 13 мая Украину атакуют около 80 ударных дронов, которые заходят новыми группами с разных направлений. Воздушная тревога охватила большинство областей, включая Киевщину, где уже прогремел взрыв в Бучанском районе. Накануне об опасности для западных регионов предупредил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что армия и разведка фиксируют активность российской авиации на аэродромах, что указывает на подготовку к массированному удару в ближайшие дни. Точное время атаки неизвестно, поэтому граждан призвали не игнорировать сигналы тревоги, учитывая высокую скорость полета баллистических и крылатых ракет.

