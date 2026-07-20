Зеленский срочно встречается с командирами ВСУ: какая причина

Зеленский созывает военных на встречу / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 июля, проведет серию встреч с военнослужащими. Об этом сообщил советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Зеленский проведет встречи с военными 20 июля: что известно

По словам советника президента по коммуникациям Литвина, рабочий график президента предусматривает насыщенную повестку дня общения с представителями командования и подразделений.

«Сегодня у президента Владимира Зеленского запланировано много разговоров с военными разного уровня», — сообщил Литвин.

Реклама

Также 20 июля Зеленский анонсировал продолжение поиска стратегии принуждения РФ к миру на приемлемых для Украины условиях.

Накануне Зеленский провел встречи с командующим Объединенными Силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом.

Как прошел четвертый день протестов в Киеве

Напомним, в Киеве у театра имени Ивана Франко уже четвертый день подряд продолжается акция протеста из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.

От нескольких сотен до нескольких тысяч участников и в других городах Украины требуют реформирования армии, отказа от устаревших управленческих подходов и должного отношения к военным. Главными требованиями являются возвращение Федорова и отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Реклама

Ветеран медицинской службы «Ульф» батальона «Вовки да Вінчі» Дмитрий Козятинский отметил, что протесты будут продолжаться до выполнения этих требований и выразил надежду на соответствующие решения президента во время заседания Ставки.

Участники протеста ждут решения от президента до 24 июля, пишет Дмитрий Козятинский. Необходимых решений два: отставка главкома Сырского и возвращение Михаила Федорова на должность министра обороны.

В свою очередь внештатный советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что в ОП услышали сигнал от протестующих, однако для подготовки и воплощения решений нужно время.

Новости партнеров