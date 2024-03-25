Зеленский, Сырский и Малюк поздравили спецназовцев с Днем СБУ (фото)

В Украине 25 марта сотрудники Службы безопасности Украины отмечают профессиональный праздник – День СБУ. 25 марта 1992 года был принят законопроект о создании СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава СБУ Василий Малюк поздравили спецназовцев с профессиональным праздником.

Владимир Зеленский поблагодарил всех воинов Службы безопасности Украины и опубликовал фото спецназовцев.

"День Службы безопасности Украины. Мы благодарим всех воинов СБУ. Гордимся дальнобойностью СБУ. Рассчитываем на прочность спецназовцев СБУ на фронте. Опираемся на силу СБУ в защите от операций врага против внутреннего единства Украины. И верим – верим, что эффективность СБУ как одного из ключевых элементов наших Сил обороны и безопасности Украины обязательно приблизит нашу общую победу. Спасибо всем работникам СБУ, которые эффективны ради Украины! И пусть будет светлая память всем воинам Службы безопасности Украины, которые отдали свои жизни во время защиты нашего государства и людей!", - написал президент.

Сотрудники СБУ 25 марта отмечают профессиональный праздник / Фото: Владимир Зеленский

Сотрудники СБУ 25 марта отмечают профессиональный праздник / Фото: Владимир Зеленский

Сотрудники СБУ 25 марта отмечают профессиональный праздник / Фото: Владимир Зеленский

Сотрудники СБУ 25 марта отмечают профессиональный праздник / Фото: Владимир Зеленский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем сообщении подчеркнул, что "у нас общая цель и общая цель – освободить Украину и одержать победу."

"Дорогие собратья, поздравляю вас с Днем Службы безопасности Украины! Сегодня мы все – Силы обороны Украины. Мы вместе, бок о бок, сражаемся с российским оккупантом. Собратья из Службы безопасности Украины — сейчас на сложных направлениях уничтожают врага и защищают наше государство. У нас общая цель и общая цель – освободить Украину и одержать победу. Мы самоотверженно боремся за нашу свободу, за наше будущее, за наших детей. Несокрушимого духа вам, братья по оружию. Обязательно победим!", — говорится в приветствии.

Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что 25 марта – важная дата в истории Службы безопасности Украины.

"В этот символический день мы не только оцениваем свои результаты, но и ставим новые цели. И сегодня наша главная цель – Победа над врагом. Нет более важной задачи, чем защищать своих граждан и освобождать страну от российских оккупантов.

Мы воюем за право быть украинцами и самим решать свою судьбу. Уже больше двух лет СБУ ежедневно бьет врага в самые болезненные точки – Крымский мост, военные корабли в Черном море, танки, системы РЭБ и ПВО, нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты, работающие на российский ВПК. Все это наши законные цели, потому что они несут войну на украинскую землю. А СБУ всегда держит слово и выполняет свои обещания: бавовна обязательно появляется даже там, где ее ждут меньше всего.

За это время Служба безопасности нашла немало уникальных технологических решений. Они помогают нам действовать быстро и точно даже в глубоком тылу врага. Мы проводим спецоперации на суше и на море, преодолевая сотни километров, привлекаем военных преступников к ответственности, отбиваем кибератаки, задерживаем агентов и предателей.

Делаем все, чтобы враг осознал, что на нашей земле – он обречен, а возмездие за все совершенные преступления и каждую разрушенную жизнь – неизбежно…", — сказал Василий Малюк.

Напомним, Малюк предупредил о "сюрпризах" для РФ — СБУ готовит сверхсекретные операции.

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