Зеленский, Сырский и Малюк поздравили спецназовцев с Днем СБУ (фото)

Спецназовцы СБУ отмечают профессиональный праздник.
В Украине 25 марта сотрудники Службы безопасности Украины отмечают профессиональный праздник – День СБУ. 25 марта 1992 года был принят законопроект о создании СБУ.
Президент Украины Владимир Зеленский, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава СБУ Василий Малюк поздравили спецназовцев с профессиональным праздником.
Владимир Зеленский поблагодарил всех воинов Службы безопасности Украины и опубликовал фото спецназовцев.
"День Службы безопасности Украины. Мы благодарим всех воинов СБУ. Гордимся дальнобойностью СБУ. Рассчитываем на прочность спецназовцев СБУ на фронте. Опираемся на силу СБУ в защите от операций врага против внутреннего единства Украины. И верим – верим, что эффективность СБУ как одного из ключевых элементов наших Сил обороны и безопасности Украины обязательно приблизит нашу общую победу. Спасибо всем работникам СБУ, которые эффективны ради Украины! И пусть будет светлая память всем воинам Службы безопасности Украины, которые отдали свои жизни во время защиты нашего государства и людей!", - написал президент.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем сообщении подчеркнул, что "у нас общая цель и общая цель – освободить Украину и одержать победу."
"Дорогие собратья, поздравляю вас с Днем Службы безопасности Украины! Сегодня мы все – Силы обороны Украины. Мы вместе, бок о бок, сражаемся с российским оккупантом. Собратья из Службы безопасности Украины — сейчас на сложных направлениях уничтожают врага и защищают наше государство. У нас общая цель и общая цель – освободить Украину и одержать победу. Мы самоотверженно боремся за нашу свободу, за наше будущее, за наших детей. Несокрушимого духа вам, братья по оружию. Обязательно победим!", — говорится в приветствии.
Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что 25 марта – важная дата в истории Службы безопасности Украины.
"В этот символический день мы не только оцениваем свои результаты, но и ставим новые цели. И сегодня наша главная цель – Победа над врагом. Нет более важной задачи, чем защищать своих граждан и освобождать страну от российских оккупантов.
Мы воюем за право быть украинцами и самим решать свою судьбу. Уже больше двух лет СБУ ежедневно бьет врага в самые болезненные точки – Крымский мост, военные корабли в Черном море, танки, системы РЭБ и ПВО, нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты, работающие на российский ВПК. Все это наши законные цели, потому что они несут войну на украинскую землю. А СБУ всегда держит слово и выполняет свои обещания: бавовна обязательно появляется даже там, где ее ждут меньше всего.
За это время Служба безопасности нашла немало уникальных технологических решений. Они помогают нам действовать быстро и точно даже в глубоком тылу врага. Мы проводим спецоперации на суше и на море, преодолевая сотни километров, привлекаем военных преступников к ответственности, отбиваем кибератаки, задерживаем агентов и предателей.
Делаем все, чтобы враг осознал, что на нашей земле – он обречен, а возмездие за все совершенные преступления и каждую разрушенную жизнь – неизбежно…", — сказал Василий Малюк.
Напомним, Малюк предупредил о "сюрпризах" для РФ — СБУ готовит сверхсекретные операции.
Читайте также ведущие новости дня:
- Теракт в Москве и версии Кремля: цель – принести войну против Украины в столицу России, но жаль, что Запад этого не видит
- Что будет с населением Украины, если война будет продолжаться до 2026 года: ученый шокировал прогнозом
- Курс валют в Украине: доллар превысил исторический рекорд – когда остановится