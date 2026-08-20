Зеленский требует «больше человечности» в мобилизации

Президент призвал Минобороны и Вооруженные силы внедрить более человечный подход в войсках / © Офис президента Украины

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Президент Владимир Зеленский заявил, что нужен «более человечный подход к решению организационных вопросов в войсках», намекнув на скандальные случаи с так называемой «бусификацией»

Об этом глава государства сказал во время представления нового министра обороны Евгения Хмары.

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«Все, что касается мобилизации и контрактов, все что касается ротаций наших воинов. Требуются реальные решения, реальные предложения. Очень ожидаю системной совместной работы в этом направлении Вооруженных сил и Министерства обороны. И более человечного и системного подхода к решению организационных вопросов в войсках», — заявил Зеленский.

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Отметим, что президент Зеленский редко комментирует проблемы с мобилизацию. В прошлый раз — и это, пожалуй, в первый раз, — в январе этого года, поручил министру обороны Михаилу Федорову решить проблему так называемой «бусификации».

Во второй раз по этой теме он комментировал скандал во Львове, где 8 июля между военнослужащими ТЦК и СП и гражданскими произошла жестокая стычка. Толпа людей заблокировала и опрокинула автомобиль военных ТЦК.

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