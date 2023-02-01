Зеленский трогательно рассказал, что для него является лучшим подарком

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем сейчас мечтает.

Своими мыслями президент поделился в интервью Sky News.

Зеленский заметил, что считает неуместным говорить о материальных вещах. По словам президента, лучший подарок для него – это продвижение украинских защитников вперед на поле боя и приближение победы Украины.

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"У меня было все до президентства и до этой войны. Было бы странно, если бы мы говорили с вами о каких-то материальных вещах. Это не интересно. Конечно, если бы наши военные смогли деоккупировать какую-нибудь маленькую деревню, это было бы здорово. Потому что это так сложно! Они могут пройти 100, 300, 500 метров и затем 300 метров назад, а затем снова 500 метров вперед. Поэтому для меня самый лучший подарок — это наше движение вперед", — признался Зеленский.

На вопрос, не потерял ли президент чувство юмора за время полномасштабной войны, он ответил, что "юмор делает нас людьми".

"Юмор, когда ты можешь немного пошутить, показывает, что с тобой все хорошо", — высказался Зеленский.

Напомним, 25 января президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 45. Как менялся президент почти за четыре года управления страной, читайте здесь.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказывал, что не готов привыкать к войне. Глава государства подчеркнул, что хочет оставаться человеком. По его словам, он любит быть сам в соцсети, ему иногда хочется расслабиться ночью после работы, посмотреть, как там в мире.

Также Зеленский рассказывал, что не боится покушений на себя, а этого боятся семья президента и окружение.

В одном из интервью президент Украины Владимир Зеленский, говоря об отношениях с женой Еленой во время войны, сказал: "Это моя любовь. Это мой лучший друг. Это моя энергия". Впрочем, президент попал в неудобную ситуацию, ставшую мемом, когда рассказал, что сейчас из-за войны "никто не готовит ему завтраки".

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