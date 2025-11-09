Зеленский "ударил" новыми санкциями: кто попал в список

Президент Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 9 ноября, ввел новые санкции против России и представителей путинского режима.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

По словам Зеленского, санкции введены против лиц, работающих в правительственных структурах Путина и причастных к грабежу на временно оккупированных территориях Украины. Среди них один из путинских «кошельков», функционер российской военной разведки и один из коллаборантов.

В новый санкционный список Украины попали:

Александр Бугаев — первый заместитель министра просвещения России.

Кирилл Дмитриев — посланец Путина на переговорах с США, который распространяет пропаганду и занимается привлечением российских инвестиций в ключевые отрасли экономики иностранных государств

Александр Зорин — генерал, представитель России в переговорной группе.

Алексей Комков — председатель 5-й службы ФСБ

Оксана Лут — министр сельского хозяйства РФ.

Андрей Омельчук — заместитель министра науки.

Александр Тупицкий — экс-глава Конституционного суда Украины.

«Начинаем также и работу по российским издательствам, которые работают на оправдание агрессии и распространение российской пропаганды в мире. Все в России, что ориентировано на войну, должно быть заблокировано», — добавил президент.

Зеленский возмутился тем, что Россия пытается затянуть войну, расширяет свои попытки оправдать агрессию и «нормализовать» оккупацию украинских территорий. Также он прокомментировал так называемое применение санкций против украинских чиновников, в частности против премьер-министра Украины.

«Такое поведение России заслуживает значительно большего давления мира и расширения границ этого давления — как против всех источников и схем финансирования российской военной машины, так и против каждого лица, распространяющего пропаганду и усложняющего принятие решений, направленных на достижение подлинного мира. Мы дадим наши предложения новым санкциям соответствующим партнерам», — отметил Зеленский.

Напомним, что 6 ноября Владимир Зеленский также подписал ряд новых санкционных решений, в частности, для синхронизации украинских ограничений с санкционной политикой партнеров.