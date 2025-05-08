Зеленский удостоил главу СБУ Малюка звания Героя Украины за личное мужество

Василий Малыш.

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку.

Соответствующий указ №299/2025 обнародован на официальном сайте главы государства.

В документе указано, что звание присвоено "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

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Кто такой Василий Малюк

Василий Малюк родился 28 февраля 1983 года в городе Коростышев Житомирской области. В 2005 году окончил Национальную академию Службы безопасности Украины по специальности правоведение и получил научную степень кандидата юридических наук.

Службу в органах государственной безопасности начал в 2001 году. Прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника управления – начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

С 18 июля 2022 года исполнял обязанности главы СБУ, а 7 февраля 2023 года был назначен на этот пост официально. Под его руководством СБУ активно участвует в обороне Украины, в частности, в контрразведывательных и антитеррористических операциях.

Василий Малюк также известен как инициатор и руководитель ряда спецопераций, в частности, по нейтрализации агентурных сетей РФ, задержанию коллаборантов и проведению ударов по стратегическим объектам врага.

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Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила в своих рядах чиновника, который оказался "крысой" ФСБ — руководителя Штаба Антитеррористического центра СБУ. Задержанием занимался лично Василий Малюк.