Зеленский: Украина и НАТО начинают совместную подготовку плана взаимосовместимости

Украина продолжает делать шаги по интеграции в НАТО. Президент Зеленский рассказал, на каком этапе страна находится сейчас.

Украина и НАТО приступают к совместной подготовке плана взаимосовместимости.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Не сбавляем темп нашей интеграции с НАТО. Собрал представителей ВР и чиновников, чтобы подготовить практические шаги по реализации решений Вильнюсского саммита", — рассказал глава государства в своем телеграмме.

По его словам, сейчас есть четкий план запуска Совета Украина — НАТО на всех уровнях.

Зеленский собирал представителей ВР и чиновников, чтобы обсудить вступление Украины в НАТО / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Ее работу на уровне послов увидим уже завтра, во время срочно созванного заседания по ситуации в Черном море", — добавил Зеленский.

Президент отметил, что Украина уже работает над военной совместимостью с НАТО.

"Начинаем совместную с Альянсом подготовку плана взаимосовместимости", – написал глава государства.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает 26 июля заседание нового Совета Украина-НАТО после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча будет посвящена ситуации в Черном море.

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