Зеленский: Украина и НАТО начинают совместную подготовку плана взаимосовместимости

Украина продолжает делать шаги по интеграции в НАТО. Президент Зеленский рассказал, на каком этапе страна находится сейчас.
Украина и НАТО приступают к совместной подготовке плана взаимосовместимости.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Не сбавляем темп нашей интеграции с НАТО. Собрал представителей ВР и чиновников, чтобы подготовить практические шаги по реализации решений Вильнюсского саммита", — рассказал глава государства в своем телеграмме.
По его словам, сейчас есть четкий план запуска Совета Украина — НАТО на всех уровнях.
"Ее работу на уровне послов увидим уже завтра, во время срочно созванного заседания по ситуации в Черном море", — добавил Зеленский.
Президент отметил, что Украина уже работает над военной совместимостью с НАТО.
"Начинаем совместную с Альянсом подготовку плана взаимосовместимости", – написал глава государства.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает 26 июля заседание нового Совета Украина-НАТО после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча будет посвящена ситуации в Черном море.
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