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Зеленский: Украина стремится получить гарантии безопасности от НАТО еще до вступления в Альянс

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
445
Время на прочтение
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Зеленский: Украина стремится получить гарантии безопасности от НАТО еще до вступления в Альянс

Фото: Офис президента Украины

Украина стремится получить гарантии безопасности от государств-членов НАТО, пока она сама движется по пути вступления в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина хотела бы получить гарантии безопасности от НАТО еще до того, как она станет членом Альянса.

Об этом он сказал 10 марта во время пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве.

"Нам нужны стратегические гарантии безопасности. И даже если мы не можем быть в НАТО во время войны, мы хотели бы иметь соответствующие гарантии безопасности на пути, пока мы еще не в НАТО. И именно соответствующих встречных шагов со стороны государств-членов НАТО — встречных к Украине, к гарантиям ее безопасности — мы и ожидаем на вильнюсском саммите. Будем работать над этим", — сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех государств-членов Альянса, которые поддерживают Украину на поле боя и отметил, что кроме приглашения Украины на саммит НАТО в Вильнюсе "мы бы хотели получить соответствующие шаги вперед, кроме того статуса, который сегодня есть в наших отношениях с НАТО".

Отметим, что в ЕС считают, что Украина обязательно вступит в НАТО, однако для этого необходимо достичь мира.

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Дата публикации
Просмотры
445
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