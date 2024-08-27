Зеленский: Украина успешно испытала первую баллистическую ракету собственного производства

Что это за ракета и как проходило испытание – Зеленский не рассказал.
Украинские силы впервые опробовали первую баллистическую ракету собственного производства. Применение ракеты было успешным.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции во вторник, 27 августа.
"Есть определенные наработки Украины. Думал, что рано об этом говорить, но хочется, чтобы была оценка общества наших людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях. Было положительное испытание первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю оборонно-промышленный комплекс", – сказал он.
Что это за ракета и как проходило испытание – Зеленский не рассказал.
Напомним, Украина разработала собственное производство ракету-дрон "Паляница". Как она работает — читайте ЗДЕСЬ.
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