Зеленский: Украине нужна самая большая армия в Европе, даже на пути в НАТО

Президент также отметил, что частью гарантий должна быть сильная экономика, включая финансирование бюджетного дефицита во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в Брюсселе заявил, что даже приглашение в НАТО не позволит Украине уменьшить численность своих вооруженных сил. По его словам, сокращение армии абсолютно неприемлемо в текущих условиях.

Об этом он заявил на встрече с журналистами в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Лучшее из вариантов гарантий — это сильная армия, большая армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО, мы рискуем", – подчеркнул Зеленский.

Говоря о возможных гарантиях безопасности, президент подчеркнул, что лучшей гарантией для Украины было бы членство в НАТО.

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"Всего этого недостаточно, чтобы говорить, что Путин не придет снова", — заявил Зеленский, добавив, что Украина не может согласиться ни на какие ограничения своей обороноспособности.

Президент также отметил, что частью гарантий должна быть сильная экономика, включая финансирование бюджетного дефицита во время войны. По его словам, Украина уже имеет успех в этом вопросе.

Во время встречи в Брюсселе политики также обсуждали идею размещения в Украине миротворческой миссии. Как заявил Зеленский, сейчас есть позитив от некоторых лидеров.