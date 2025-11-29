Зеленский утвердил новый состав делегации Украины для переговоров о мире: кто ее возглавил

Секретарь СНБО Рустем Умеров / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации, которая будет вести переговоры с Соединенными Штатами, другими международными партнерами и представителями РФ по достижению устойчивого и справедливого мира.

Соответствующий Указ №869/2025 от 28 ноября 2025 года был обнародован на сайте Офиса президента.

Документом частично изменен предыдущий состав делегации, сформированный 22 ноября. Возглавит переговорную группу секретарь СНБО Рустем Умеров.

Реклама

В обновленный состав вошли:

Рустем Умеров — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации;

Александр Бевз — советник Кабинета Президента Украины Офиса Президента;

Кирилл Буданов — начальник Главного управления разведки МОУ;

Андрей Гнатов — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Олег Иващенко — председатель Службы внешней разведки Украины;

Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел Украины;

Евгений Острянский — первый заместитель секретаря СНБО;

Александр Поклад — заместитель председателя Службы безопасности Украины;

Вадим Скибицкий — заместитель начальника ГУР МОУ.

Глава государства также сообщил, что секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже направляется в Соединенные Штаты. Президент заявил, что ждет доклад делегации после завершения работы в это воскресенье.

«Сегодня был доклад Рустема, и задача четкая — оперативно и содержательно готовить определение шагов для окончания войны. Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой, и мы рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах. Ожидаю доклад нашей делегации по итогам работы, которая состоится в это воскресенье. Украина работает ради достойного мира. Слава Украине!», — написал Зеленский.

Ранее президент сообщил о подготовке к переговорам с Соединенными Штатами, которые состоятся в ближайшее время. Впоследствии Bloomberg заявило, что украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты Америки для обсуждения мирного плана, предложенного президентом Дональдом Трампом.

Реклама

Напомним, ранее украинскую переговорную группу, которая занималась вопросами мирного урегулирования с Россией, возглавлял бывший глава ОП Андрей Ермак. Однако 28 ноября Владимир Зеленский уволил Ермака с должности руководителя Офиса после его заявления и проведенных НАБУ обысков.

По информации издания Axios, Андрей Ермак подал заявление об отставке за день до запланированной поездки в Майами, где должен был встретиться с командой президента США Дональда Трампа для продолжения переговоров по мирному урегулированию.