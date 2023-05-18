Зеленский утвердил новый состав совета по освобождению Крыма – кто вошел в список

Главой Консультативного совета по Крыму стал глава государства.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о "Вопросе Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".
Об этом свидетельствует указ №283, которым утверждается состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма, пишет "Униан".
Главой Консультативного совета по Крыму стал Зеленский, а секретарем совета назначили постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву.
В частности, в состав совета входят президент, руководитель Офиса президента и его заместители, а также постоянный представитель президента Украины в АР Крым, его первый заместитель, директор Нацинститута стратегических исследований, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и другие.
В состав Консультативного совета, в частности, вошли:
- министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук
- министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
- министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков
- министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко
- министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров
- руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак
- секретарь СНБО Алексей Данилов
- глава СБУ Василий Малыш
- генеральный прокурор Андрей Костин
- заместитель министра обороны Александр Павлюк
"Утвердить персональный состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя", – говорится в документе.
Напомним, российские кафиры считают "реалистическим сценарием" отступление к определенным рубежам в аннексированном Крыму. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.
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