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Зеленский утвердил новый состав совета по освобождению Крыма – кто вошел в список

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Зеленский утвердил новый состав совета по освобождению Крыма – кто вошел в список

Зеленский утвердил новый состав совета по освобождению Крыма / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Главой Консультативного совета по Крыму стал глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о "Вопросе Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Об этом свидетельствует указ №283, которым утверждается состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма, пишет "Униан".

Главой Консультативного совета по Крыму стал Зеленский, а секретарем совета назначили постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву.

В частности, в состав совета входят президент, руководитель Офиса президента и его заместители, а также постоянный представитель президента Украины в АР Крым, его первый заместитель, директор Нацинститута стратегических исследований, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и другие.

В состав Консультативного совета, в частности, вошли:

  • министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук
  • министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
  • министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков
  • министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко
  • министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров
  • руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак
  • секретарь СНБО Алексей Данилов
  • глава СБУ Василий Малыш
  • генеральный прокурор Андрей Костин
  • заместитель министра обороны Александр Павлюк

"Утвердить персональный состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя", – говорится в документе.

Напомним, российские кафиры считают "реалистическим сценарием" отступление к определенным рубежам в аннексированном Крыму. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

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Дата публикации
Просмотры
1153
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