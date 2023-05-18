Зеленский утвердил новый состав совета по освобождению Крыма – кто вошел в список

Главой Консультативного совета по Крыму стал глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о "Вопросе Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Об этом свидетельствует указ №283, которым утверждается состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма, пишет "Униан".

Главой Консультативного совета по Крыму стал Зеленский, а секретарем совета назначили постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву.

В частности, в состав совета входят президент, руководитель Офиса президента и его заместители, а также постоянный представитель президента Украины в АР Крым, его первый заместитель, директор Нацинститута стратегических исследований, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и другие.

В состав Консультативного совета, в частности, вошли:

министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук

министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков

министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко

министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак

секретарь СНБО Алексей Данилов

глава СБУ Василий Малыш

генеральный прокурор Андрей Костин

заместитель министра обороны Александр Павлюк

"Утвердить персональный состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя", – говорится в документе.

Напомним, российские кафиры считают "реалистическим сценарием" отступление к определенным рубежам в аннексированном Крыму. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

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