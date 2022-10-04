Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности ведения переговоров с РФ, пока президентом является Путин

Зеленский своим указом констатировал невозможность проведения переговоров с президентом РФ Путиным.
Президент Владимир Зеленский подписал указ О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября 2022 года "О действиях Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности".
Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президентов Украины.
Указ предусматривает невозможность ведения переговоров с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин.
"Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В.Путиным", – говорится в документе.
Указом также одобрено решение СНБО об обращении Украины с заявкой на вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО) в ускоренном порядке.
Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие Указом, возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступает в силу дня опубликования.
Напомним, на церемонии в Кремле 30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о попытке аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей по итогам фейковых референдумов, проведённых оккупантами в этих регионах.
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