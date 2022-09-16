Зеленский утвердил соглашение с ЕС о "транспортном безвизе": что это значит

Это означает, что отныне украинским перевозчикам не нужно больше получать разрешения на осуществление двусторонних и транзитных перевозок в государства Евросоюза. "Транспортный безвиз" из ЕС будет действовать до 30 июня 2023 года.

Соответствующий указ, подписанный Владимиром Зеленским, появился на сайте президента 16 сентября.

Также читайте Импорт подержанных автомобилей в Украине обвалился в семь раз: какова ценовая структура по покупке машины с пробегом

"Утвердить Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом, совершенное 29 июня 2022 года в городе Лионе", — говорится в документе.

"Целью данного соглашения является временное облегчение автомобильных грузовых перевозок между Европейским Союзом и Украиной, а также транзитом через их территории путем предоставления дополнительных прав на транзит и перевозку грузов между Сторонами операторам, зарегистрированным в одной из Сторон, в связи с последствиями захватнической войны. России против Украины и значительными сбоями в работе всех видов транспорта в стране, она не толкуется как уменьшающая или иным способом ограничивающая условия доступа к рынку международных автомобильных перевозок между Украиной и странами ЕС по сравнению с ситуацией, сложившейся за день до вступления в силу. настоящим Соглашением", — говорится в приложении к указу.

Кроме этого, отмечается, это Соглашение также включает меры по упрощению признания водительских документов.

В соответствии с соглашением, транзитные и международные перевозки грузов автомобильным транспортом между Украхной и ЕС будут проходить по найму либо за плату, либо за свой счет. Перевозка грузов автомобильным транспортом в пределах государства-члена Европейского Союза или между государствами-членами Европейского Союза не подпадает под действие настоящего Соглашения. Транзит через территорию другой Стороны для перевозки грузов между третьими странами не подпадает под действие настоящего Соглашения.

Напомним, что Еврокомиссия разрешила государствам-членам ЕС временно отказаться от уплаты пошлины и НДС на импорт из третьих стран продовольствия, одеял, палаток, электрогенераторов и другого оборудования, предназначенного для помощи пострадавшим от войны украинцам.

30-километровая очередь на границе: тысячи грузовиков застряли на пунктах пропуска

Читайте также: