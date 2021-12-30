Зеленский утвердил сроки призывов в армию в 2022 году: даты и кто может рассчитывать на отсрочку

Зеленский утвердил сроки призывов в армию в 2022 году: даты и кто может рассчитывать на отсрочку

Призыв состоится в апреле-июне и октябре-декабре.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих и проведение призывов на срочную военную службу в 2022 году.

Об этом идет речь на сайте президента.

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Согласно документу, в 2022 году весенний призыв будет с апреля по июнь, осенний — с октября по декабрь. Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022 года, а подготовительные мероприятия должны начать месяц раньше этих дат.

"Призванные военнослужащие срочной военной службы не привлекаются к выполнению боевых заданий в зоне проведения Операции объединенных сил. Военных, которые проходят срочную службу в Вооруженных Силах Украины, привлекают прежде всего к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапаса и на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме тех, которые дислоцируются в Донецкой и Луганской) областях)", — отметили в ОПУ.

Не будут подлежать призыву граждане призывного возраста, которые обучаются. Речь идет о студентах дневной формы обучения заведений общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального высшего образования, высшего образования, получающие научную степень в заведениях среднего или высшего духовного образования, в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу также предоставляется гражданам Украины, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования, по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Вопрос о призыве или предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва, согласно законодательству, рассматривают районные или городские призывные комиссии.

Согласно указу, увольнение в запас военнослужащих, которые выслужили установленные сроки срочной военной службы, также предусмотрено провести в апреле – июне и октябре – декабре.

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