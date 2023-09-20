Зеленский уверен, что Украина вскоре получит ракеты ATACMS: "Мы – на финишной прямой"

Если украинская армия не получит ракеты ATACMS – это "будет потерей", считает Зеленский.

Украина и США находятся "на финишной прямой" в вопросе поставки дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому изданию CNN.

Журналисты пишут, что Зеленский повторил желание Украины получить ракеты большой дальности от США.

Добавим, что президент США Джо Байден до сих пор рассматривает вопросы передачи ракет.

"Мы на финишной прямой, я в этом уверен", – сказал Зеленский.

Как он объяснил, если украинская армия не получит это вооружение — это "будет потерей" для Украины, поскольку, по его мнению , это приведет к "большим потерям на поле боя и в других местах".

Напомним, группа из четырех сенаторов от Республиканской партии США направила президенту Джо Байдену письмо, в котором призывает предоставить Украине ракеты ATACMS.

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