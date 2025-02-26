Зеленский уволил Андрея Гнатова с должности командующего Объединенными силами ВСУ: что известно

Генерал-майор занимал этот пост с июня 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины.

Об этом свидетельствует указ президента №148/2025.

Андрея Гнатова с должности командующего Объединенными силами ВСУ.

Известно, что генерал-майор занимал свой пост с июня 2024 года. Месяц назад Зеленский уволил его с должности командующего ОСУВ "Хортица" и назначил заместителем начальника Генштаба для улучшения координации между штабами и фронтом.

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Андрей Гнатов служил в батальоне морской пехоты Военно-морских сил Украины в Крыму и был среди морпехов, которые не изменили присяге и вышли на материковую часть Украины после оккупации полуострова.

В период 2016-2018 годов военный руководил штабом 36 отдельной бригады морской пехоты, а затем, до 2021-го, командовал 36 отдельной бригадой морской пехоты им. М. Белинского.

С начала полномасштабного вторжения полковник Гнатов занимал должность начальника штаба – заместителя командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВС Украины. Он также командовал оперугруппировкой войск (ОУВ) "Приморье" на Одесском направлении.

А потом руководил обороной Николаева вместо генерала Дмитрия Марченко.

Весной 2023 г. Гнатова назначили руководить обороной Бахмута. А в апреле 2024-го он стал командующим войсками оперативного командования "Восток".

24 июня 2024 года президент Украины Владимир Зеленский после громкого скандала с Юрием Содолем назначил Андрея Гнатова командующим Объединенными силами ВСУ.

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