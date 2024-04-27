Зеленский уволил главу Броварской РГА, который в нетрезвом состоянии сбил людей на переходе

Руководитель Броварской РГА сбил людей на переходе, будучи в нетрезвом состоянии. За это он лишился должности и находится под стражей.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля уволил Владимира Майбоженко с должности главы Броварской райгосадминистрации после того, как тот в нетрезвом состоянии сбил 4 человека.

Об этом стало известно с распоряжения президента от 27 апреля.

"Уволить Майбоженко Владимира Владимировича с должности председателя Броварской районной государственной администрации Киевской области в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 Закона Украины ''О местных государственных администрациях'', — говорится в тексте распоряжения.

Напомним, вечером 26 апреля в Броварах глава районной военной администрации Владимир Майбоженко, находясь в нетрезвом состоянии, влетел на автомобиле в толпу, в результате чего четыре человека получили травмы. ДТП он совершил на собственном автомобиле Volvo.

Драгер показал в крови мужчины 2,31 промилле алкоголя. По информации Киевской ОВА, в ДТП в Броварах пострадали 32-летняя мама с дочерью 2,5 года, а также двое мужчин 29 и 26 лет.

Уже на следующий день, 27 апреля, Шевченковский суд Киева 27 апреля избрал Майбоженко безальтернативную меру пресечения – содержание под стражей сроком на два месяца.

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