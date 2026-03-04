Зеленский уволил главу СБУ Житомирской области, которого разоблачили на взятке

Владимир Компаниченко / © Радіо Свобода

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении руководителя управления Службы безопасности в Житомирской области Владимира Компаниченко. Кадровая смена произошла после задержания должностного лица при получении неправомерной выгоды.

Соответствующий документ №219/2026 был опубликован на официальном сайте главы государства 4 марта.

«Уволить Компаниченко Владимира Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области», — говорится в Указе.

Что известно о коррупции на военных аэродромах

Напомним, коррупционное дело, фигурантом которого является Владимир Компаниченко, касается хищения денег на строительстве укрытий для военных самолетов. На время следствия он будет находиться под стражей в СИЗО.

Другим подозреваемым является командующий логистикой Воздушных сил ВСУ Андрей Украинец. Его обвиняют в завышении стоимости работ по строительству сборно-разборных арочных конструкций, которые должны были служить защитным укрытием для украинской военной авиации. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 25 апреля 2026 года включительно).

По имеющейся информации, утечки преступной схемы достигают мая 2025 года. Тогда было принято решение о выделении 1,4 миллиарда гривен из государственного бюджета на строительство сборно-разборных арочных конструкций, которые должны были служить защитными укрытиями для украинской военной авиации.

Схема выглядела так: подрядчикам перечисляли авансы за некачественную работу, а чтобы это не вышло наружу, командующий логистикой решил убрать проверки. Он предложил руководителю областного СБУ взятку в 13 миллионов гривен (это 1% стоимости объектов) за игнорирование нарушений.

Для окончательного прикрытия фигуранты хотели найти «ручных» аудиторов, которые официально подтвердили, что с укрытиями все в порядке, хотя на самом деле нормы безопасности там игнорировали.