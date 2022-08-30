Зеленский уволил главу Старобельской РГА в Луганской области

Виталий Кононов был назначен на должность в марте 2021 года.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виталия Кононова с должности главы Старобельской районной государственной администрации Луганской области.
Соответствующее распоряжение №152/2022-рп опубликовано на сайте главы государства.
"Уволить Кононова Виталия Васильевича с должности главы Старобельской районной государственной администрации Луганской области согласно поданному им заявлению", — говорится в постановлении.
Напомним, в марте 2021 года Владимир Зеленский издал ряд распоряжений о назначении 13 новых руководителей районных государственных администраций (РГА) в 10 областях, в частности, Виталий Кононов был назначен на должность главы Старобельской РГА.
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