Зеленский уволил Илью Витюка с должности руководителя департамента кибербезопасности – подробности

Президент Владимир Зеленский уволил Илью Витюка с должности руководителя департамента кибербезопасности. Соответствующий указ №257/2024 появился на сайте Офиса главы государства.

Об этом идет речь в документе.

"Уволить Витюка Илью Анатольевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", – говорится в указе.

Ранее была обнародована информация, что генерал СБУ Витюк, вероятно, снимал расстрелы на Майдане со стороны "Беркута" как оперативник службы. Впоследствии расследователи предоставили данные о том, что Витюк мог дать указание представителям ТЦК вручить повестку их журналисту Шульгату, опубликовавшему материал об элитном имуществе Витюка.

Там же стало известно, что члены семьи бывшего начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка владеют недвижимостью по меньшей мере на 25,5 млн грн по рыночной стоимости. Об этом шла речь в детальном расследовании по состоянию жены и матери Витюка.

Как уже сообщал ТСН.ua, по данным в декларации Витюка, в 2021 году его годовая зарплата составляла чуть больше 700 тыс. гривен. Тогда он являлся руководителем одного из управлений в Департаменте кибербезопасности. В то же время заработок жены чиновник не указал. А Юлия Витюк в свое время. а именно за шесть суток до полномасштабного вторжения РФ зарегистрировала ФЛП в сфере права и за неполный 2022 год смогла заработать почти 9,5 млн. грн. За следующий год заработок Юлии составил более 13 млн грн. То есть ежемесячная прибыль жены топработника СБУ – более 1 млн грн.

После обнародованной информации о Витюке журналисту "Следствие.Инфо" и автору материала Евгению Шульгату работники ТЦК попытались вручить повестку. За журналистом следили в ТЦ Киева, а когда он поинтересовался причиной такого внимания и связано ли вручение повестки с его работой над расследованием о Витюке, представители военкомата ушли, заявив, что зафиксировали отказ от получения повестки.

Журналисты выяснили, что вместе с представителями ТЦК был мужчина в штатском, который и давал указания военным. Это мог быть Алексей Биленко, работающий в Департаменте кибербезопасности СБУ.

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