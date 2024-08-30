Зеленский уволил командующего Воздушными силами Николая Олещука

В пятницу, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

"Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины", — говорится в документе.

В вечернем видеообращении президент Зеленский проинформировал, что решил заменить командующего Воздушными силами, не сообщив прямо о причине такого решения.

"Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно бьется для Украины – для результата. И это нужно так же на командном уровне – мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов", — заявил он.

Накануне стало известно, что Воздушные силы Украины потеряли истребитель F-16 во время массированной ракетной атаки 26 августа, в воздушном бою погиб один из самых опытных украинских пилотов.

Народный депутат Марьяна Безуглая назвала причиной крушения самолета несогласованность подразделений Воздушных сил, которая привела к его сбитию собственной ПВО.

В ответ Николай Олещук назвал народного депутата Марьяну Безуглую "инструментом для дискредитации высшего военного руководства" страны и "ньюсмейкером вражеской пропаганды", отметив, что ей еще придется извиниться перед армией, причем в суде.

Напомним, в результате аварии истребителя F-16 в понедельник, 26 августа, погиб летчик ВВС ВСУ подполковник Алексей "Мунфиш" Месь. Это произошло лишь через несколько недель после прибытия американских самолетов в Украину.

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