Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский уволил послов Украины в ряде государств: что известно о кадровых изменениях

Зеленский уволил послов Украины в ряде государств: что известно о кадровых изменениях

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Главнокомандующий принял ряд увольнений и назначений.

Президент Владимир Зеленский уволил ряд украинских послов Украины. Речь идет о диппредставителях в Словении, Литве, Руанде, Багамах, Тринидаде и Тобаго, Индонезии, Японии и Китае.

Об этом идет речь на сайте президента.

О ком идет речь

  • Павла Рябкина (Китай)
  • Василий Гоменина (Индонезия)
  • Сергея Корсунского (Япония)
  • Андрея Бешту (Литва)
  • Андрея Тарана (Словения)
  • Андрея Праведника (Руанда)

Зеленский также уволил:

  • Сергея Кислицу с должности Постоянного представителя Украины при ООН;
  • Евгению Филиппенко с должности Постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с дипломатической командой утвердил новые кандидатуры на должность украинских послов.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация