Зеленский уволил послов Украины в ряде государств: что известно о кадровых изменениях

Главнокомандующий принял ряд увольнений и назначений.
Президент Владимир Зеленский уволил ряд украинских послов Украины. Речь идет о диппредставителях в Словении, Литве, Руанде, Багамах, Тринидаде и Тобаго, Индонезии, Японии и Китае.
Об этом идет речь на сайте президента.
О ком идет речь
- Павла Рябкина (Китай)
- Василий Гоменина (Индонезия)
- Сергея Корсунского (Япония)
- Андрея Бешту (Литва)
- Андрея Тарана (Словения)
- Андрея Праведника (Руанда)
Зеленский также уволил:
- Сергея Кислицу с должности Постоянного представителя Украины при ООН;
- Евгению Филиппенко с должности Постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с дипломатической командой утвердил новые кандидатуры на должность украинских послов.
Читайте также: