Зеленский уволил послов Украины в ряде государств: что известно о кадровых изменениях

Президент Владимир Зеленский уволил ряд украинских послов Украины. Речь идет о диппредставителях в Словении, Литве, Руанде, Багамах, Тринидаде и Тобаго, Индонезии, Японии и Китае.

Об этом идет речь на сайте президента.

О ком идет речь

Павла Рябкина (Китай)

Василий Гоменина (Индонезия)

Сергея Корсунского (Япония)

Андрея Бешту (Литва)

Андрея Тарана (Словения)

Андрея Праведника (Руанда)

Зеленский также уволил:

Сергея Кислицу с должности Постоянного представителя Украины при ООН;

Евгению Филиппенко с должности Постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с дипломатической командой утвердил новые кандидатуры на должность украинских послов.

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