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Зеленский уволил руководителей СБУ в трех областях и столице: кто потерял должность

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Зеленский уволил руководителей СБУ в трех областях и столице: кто потерял должность

Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 15 августа уволил трех областных руководителей СБУ.

В частности, Владимир Зеленский уволил руководителей СБУ Киевской, Львовской и Тернопольской областей.

Соответствующие указы уже находятся на его сайте.

Как сообщается, глава государства отстранил от должности Юрия Борейчука, который с ноября 2019 года занимал должность руководителя СБУ в Тернопольской области.

Уволил Зеленский и Сергея Зайца, который с апреля 2021 года был начальником СБУ в Киеве и Киевской области.

С должности отстранили и главу СБУ во Львовской области Артема Бондаренко – главой СБУ в области он находился с марта этого года.

Бондаренко теперь будет руководителем Службы безопасности в Киеве и Киевской области.

Напомним, что в Украине Служба безопасности разоблачила российских криминальных авторитетов, пытавшихся вступить в добровольческие батальоны в столице.

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