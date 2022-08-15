Зеленский уволил руководителей СБУ в трех областях и столице: кто потерял должность

Президент Украины Владимир Зеленский 15 августа уволил трех областных руководителей СБУ.
В частности, Владимир Зеленский уволил руководителей СБУ Киевской, Львовской и Тернопольской областей.
Соответствующие указы уже находятся на его сайте.
Как сообщается, глава государства отстранил от должности Юрия Борейчука, который с ноября 2019 года занимал должность руководителя СБУ в Тернопольской области.
Уволил Зеленский и Сергея Зайца, который с апреля 2021 года был начальником СБУ в Киеве и Киевской области.
С должности отстранили и главу СБУ во Львовской области Артема Бондаренко – главой СБУ в области он находился с марта этого года.
Бондаренко теперь будет руководителем Службы безопасности в Киеве и Киевской области.
Напомним, что в Украине Служба безопасности разоблачила российских криминальных авторитетов, пытавшихся вступить в добровольческие батальоны в столице.
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