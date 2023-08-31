Зеленский уволил с должности главу Ивано-Франковской райгосадминистрации: пришел на работу пьяный

Уволили чиновника 31 августа. Документ появился на сайте президента.
Председателя Ивано-Франковской райгосадминистрации Александра Ярощука уволили с должности за появление на работе в нетрезвом состоянии.
Об этом говорится в распоряжении президента Владимира Зеленского.
Как отмечается, 31 августа Владимир Зеленский уволил с должности главу Ивано-Франковской райгосадминистрации Александра Ярощука. На работе он появился в нетрезвом состоянии.
"Уволить Ярощука Александра Анатольевича с должности председателя Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины", — указано в распоряжении Владимира Зеленского.
Добавим, что указанный пункт Кодекса предусматривает, что с работником можно расторгнуть трудовой договор за появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.
Напомним, что Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на второй срок, если выборы будут во время войны.
Читайте также: