Зеленский уволил с должности главу Ивано-Франковской райгосадминистрации: пришел на работу пьяный

Председателя Ивано-Франковской райгосадминистрации Александра Ярощука уволили с должности за появление на работе в нетрезвом состоянии.

Об этом говорится в распоряжении президента Владимира Зеленского.

Как отмечается, 31 августа Владимир Зеленский уволил с должности главу Ивано-Франковской райгосадминистрации Александра Ярощука. На работе он появился в нетрезвом состоянии.

"Уволить Ярощука Александра Анатольевича с должности председателя Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины", — указано в распоряжении Владимира Зеленского.

Добавим, что указанный пункт Кодекса предусматривает, что с работником можно расторгнуть трудовой договор за появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.

Напомним, что Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на второй срок, если выборы будут во время войны.

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