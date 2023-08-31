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Зеленский уволил с должности главу Ивано-Франковской райгосадминистрации: пришел на работу пьяный

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Зеленский уволил с должности главу Ивано-Франковской райгосадминистрации: пришел на работу пьяный

Президент Украины Владимир Зеленский

Уволили чиновника 31 августа. Документ появился на сайте президента.

Председателя Ивано-Франковской райгосадминистрации Александра Ярощука уволили с должности за появление на работе в нетрезвом состоянии.

Об этом говорится в распоряжении президента Владимира Зеленского.

Как отмечается, 31 августа Владимир Зеленский уволил с должности главу Ивано-Франковской райгосадминистрации Александра Ярощука. На работе он появился в нетрезвом состоянии.

"Уволить Ярощука Александра Анатольевича с должности председателя Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины", — указано в распоряжении Владимира Зеленского.

Добавим, что указанный пункт Кодекса предусматривает, что с работником можно расторгнуть трудовой договор за появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.

Напомним, что Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на второй срок, если выборы будут во время войны.

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Дата публикации
Просмотры
1668
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