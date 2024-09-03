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Зеленский уволил Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента

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Зеленский уволил Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента

Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма уволен / Фото: РБК-Украина

Президент подписал соответствующий указ.

Заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурму уволили.

Об этом свидетельствует указ президента №603/2024 от 3 сентября 2024 года.

Тем временем в ВР подали заявления об отставке министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюска, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

Напомним, в прошлом году Шурма организовал при Офисе президента Комитет электроэнергетики, участники которого собирались под его председательством.

А в феврале 2024-го относительно заместителя руководителя ОП НАПК составило протокол об административном правонарушении из-за использования должностных полномочий в собственную пользу и пользу своей семьи.

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