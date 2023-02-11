Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией: что известно

Дзюба был назначен на должность в июне 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 февраля, уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины Руслана Дзюбу.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

"Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины", — говорится в указе президента.

Причины увольнения чиновника пока неизвестны.

Отметим, что с июня 2019 Руслан Дзюба был заместителем командующего Национальной гвардии по тылу — начальником логистики.

Напомним, 10 февраля Правительство Украины уволило с должностей пяти заместителей министра внутренних дел и первого заместителя министра экономики. Также в Украине прогнозируют дальнейшие кадровые чистки в органах государственной власти.

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