Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией: что известно

Дзюба был назначен на должность в июне 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 февраля, уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины Руслана Дзюбу.
Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.
"Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины", — говорится в указе президента.
Причины увольнения чиновника пока неизвестны.
Отметим, что с июня 2019 Руслан Дзюба был заместителем командующего Национальной гвардии по тылу — начальником логистики.
Напомним, 10 февраля Правительство Украины уволило с должностей пяти заместителей министра внутренних дел и первого заместителя министра экономики. Также в Украине прогнозируют дальнейшие кадровые чистки в органах государственной власти.
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